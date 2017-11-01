Дмитрий Соин: масштабная Цель сравнима с крупной рыбой Общество // Вчера, 17:28 // 121

Как достигать масштабных целей и почему они сравнимы с "крупной рыбой", говорит ректор Европейского института JUSTO, профессор и коуч личностного роста Дмитрий Соин. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеообращения совмещенного с текстовым изложением содержания ролика:

"Мы должны исходить из принципа, что цель сравнима с рыбой: мелкая рыба мгновенно кидается на наживу, вы ее вытаскиваем, но что с ней делать? Разве что отдать коту. А крупная рыба всегда клюёт аккуратно, медленно. То есть требуется постоянная и кропотливая работа.

Я говорю о ситуациях, когда человеку надо продвигаться самостоятельно, может быть, опираясь на какие-то связи, но, тем не менее, самостоятельно. Рассматриваю модели, в которых нет некой волшебной катапульты, которая закинет вас в руководители огромной корпорации только потому что у вас, предположим, папа – вице-премьер.

Как достигать масштабных целей и почему они сравнимы с "крупной рыбой", говорит ректор Европейского института JUSTO, профессор и коуч личностного роста Дмитрий Соин. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию выступления ученого:



С точки зрения брендирования, я могу привести пару примеров. Например LACOSTE. Как формировался этот бренд? Все наверняка видели этого крокодильчика на поло, футболках и других видах одежды и парфюма. Но мало кто знает, что Рене Локост (родился в 1904 году) – это известный французский теннисист, у которого складывалась успешная карьера в сфере спорта в двадцатые годы прошлого столетия. Он обладал весьма жестким характером и всегда был нацелен на победу. В 1927 году на открытом чемпионате Франции он одержал победу над над 34-летним американцем Биллом Тилденом. Перед этим он заключил пари, что не проиграет ни одного сета. Конечно же он выиграл этот спор за что и получил прозвище Аллигатор, ведь аллигатор это одно из немногих живых существ, которые никогда не пятятся. После этого чемпионата, он получил огромную популярность и известность, он стал выпускать в 1933 году спортивную одежду для игры в теннис, на них наносился логотип в виде аллигатора, готовым к атаке. А теперь представьте сколько было теннисистов за всю историю. Но не все же смогли запустить свои бренды. А он смог, потому что занимался этим.

Допустим, мое брендирование, как политтехнолога постоянно создает ситуации, когда мне звонят и приглашают на те или иные выборы. Но это же мне и вредит, потому что любая попытка отойти от политики меня снова туда затягивает, потому что меня воспринимают, как устоявшегося в сфере политтехнологий человека. То есть бренду свойственна и такая сторона.

Или, скажем, APPLE. Каждый видел это надкусанное яблочко на телефонах, ноутбуках и планшетах. А почему оно надкусанное? Задумывались когда-нибудь? Надкусанное оно, потому что "запретный плод сладок” и толчок к грехопадению это вкушения плода с древа познания. И поэтому оно надкушенное. Стратегия APPLE – вкуси непознанное, узнай что-то новое. Хотя есть и другие версии формирования этого бренда…





Так и вы можете стать брендами, но для этого потребуются усилия и работа над собой в первую очередь: формирование своей цели и имиджа. Вы можете стать востребованными, магнитичными и популярными людьми в какой-то конкретной сфере. И тогда на вас будут идти, как на бренд.