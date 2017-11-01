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Эдемский сад: волшебная таблетка и предназначение в жизни

Эдемский сад: волшебная таблетка и предназначение в жизни

Общество
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Сегодня, 14:57
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Многие люди в своем стремлении к успеху надеются на "волшебную пилюлю" или магический "пендаль", который позволит взлететь на вершины не потратив никаких усилий. Однако это величайшее заблуждение миллионов. Об этом говорят соавторы социо-психологического проекта "Эдемский сад": писатель, художник Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин.
 
Для эффективного продвижения нам требуется полная осознанность, понимание предназначения в жизни и четкий план действий, считают ведущие "Эдемского Сада". ИА "ТИРАС" предлагает полную версию данного выпуска программы:

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