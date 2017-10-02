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Способ мышления и судьба человека

Способ мышления и судьба человека

Общество
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Сегодня, 13:37
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Канал "АННА НЬЮС" презентует новый информационно-просветительский проект "Способ Мышления" с участием художника, писателя Святослава Дубянского и ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина посвященный технологиям личного прорыва. Речь идет об универсальных технологиях включающих в  себя психологию, социологию, маркетинг и ряд других методов.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию первый выпуск программы "Способ Мышления", который посвящен таким вопросам, как личная цель, самоосознание, миссия и ряду других:
 

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