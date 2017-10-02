Способ мышления и судьба человека
Общество
//
Сегодня, 13:37
//
0
Канал "АННА НЬЮС" презентует новый информационно-просветительский проект "Способ Мышления" с участием художника, писателя Святослава Дубянского и ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина посвященный технологиям личного прорыва. Речь идет об универсальных технологиях включающих в себя психологию, социологию, маркетинг и ряд других методов.
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию первый выпуск программы "Способ Мышления", который посвящен таким вопросам, как личная цель, самоосознание, миссия и ряду других:
30 Октября 2017 / Понедельник / 19 45
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Высшее образование: почему умножая дипломы - умножаем скорбь
|419
- Дмитрий Соин: пиар - это связи с общественностью. Видео
|345
- Эдемский Сад: выбор мест силы от России до Гималаев
|283
- Эдемский сад: Угра - одно из имен Шивы
|230
- Сирия: яблоко раздора между Россией и США
|188
- Эдемский Сад: тантра и технология успеха
|137
- Способ мышления и судьба человека
|0