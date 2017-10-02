Эдемский сад: Угра - одно из имен Шивы
Общество
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Вчера, 15:12
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Саморазвитие и личностный рост во многом зависят от воли и желания человека. Они требуют полной отдачи сил и понимания пути. Об этом говорят художник, писатель, эзотерик Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, социолог, профессор Дмитрий Соин.
В процессе общения выясняется ряд интересных фактов. Например, то что места силы есть недалеко от Москвы, а река Угра представляет собой мистическое место. Более того, само название Угра соответствует одному из имен Шивы. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию записи беседы Дмитрия Соина и Святослава Дубянского:
28 Октября 2017 / Суббота / 15 29
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