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Эдемский сад: Угра - одно из имен Шивы

Эдемский сад: Угра - одно из имен Шивы

Общество
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Вчера, 15:12
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Саморазвитие и личностный рост во многом зависят от воли и желания человека. Они требуют полной отдачи сил и понимания пути. Об этом говорят художник, писатель, эзотерик Святослав Дубянский и исследователь возможностей  человека, социолог, профессор Дмитрий Соин.
 
В процессе общения выясняется ряд интересных фактов. Например, то что места силы есть недалеко от Москвы, а река Угра представляет собой мистическое место. Более того, само название Угра соответствует одному из имен Шивы. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию записи беседы Дмитрия Соина и Святослава Дубянского:

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