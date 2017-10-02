/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции

Дмитрий Соин: профессиональный имидж - это финансы и карьера

Общество
//
Вчера, 15:24
//
95
 
Важнейшим фактором успешного продвижения по карьерной, финансовой и личной лестнице является профессионально сконструированный имидж. По мнению ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина: "Создание имиджа - это настоящее искусство помноженное на современные технологии".
 
ИА "ТИРАС" предлагает вниманию аудиозапись и ее текстовую версию с презентацией Дмитрием Соиным курса имиджмейкеров в Европейском институте JUSTO:
 
Добрый день! С Вами снова ректор Европейского института JUSTO - Дмитрий Соин, и поговорим мы об имидже, а точнее, о курсах имиджеологии, которые открыты на сегодняшний день в стенах нашего Вуза. Имидж – это образ представления. Это то, без чего на сегодняшний день не обходится никто. От политиков до бизнесменов, от общественных деятелей до звезд шоубизнеса.
 
В сфере имиджа находятся даже представители религиозных организаций. Да-да, церковь тоже занимается своим имиджем. Настоящие квалифицированные специалисты в области построения имиджа всегда востребованы и высокооплачиваемы. К сожалению, по-настоящему профессиональному  имиджмейкерству учат не часто.
 
Дело в том, что имидж – это очень тонкая отрасль и зачастую ее путают с тем, как правильно одеваться, подавать себя, но имидж гораздо глубже, гораздо обширнее. Он создает очень серьезные стратегические перспективы, как для отдельно взятых людей, так и для корпораций, организаций, партий и даже для целых государств.
 
По-этому, мы приглашаем Вас к нам. Приходите, обучайтесь. Мы не просто учим имиджу, мы даем это как дополнительное образование. Закончив наши курсы имиджмейкерства, Вы получите диплом лицензированного Вуза государственного образца, который можно использовать при прохождении собеседования и устройстве на ту или иную работу. Поверьте, реализовав себя в сфере имиджмейкерства, Вы получите массу удовольствия от креативности этого труда и от того, с какими людьми Вам придется соприкасаться. Эти люди, как правило, из элиты, и, следовательно, Вы попадете в эту же среду. Приходите в Европейский институт JUSTO, занимайтесь, развивайтесь, находите себя.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: имидж против жажды
Дмитрий Соин: имидж против жажды
Дмитрий Соин: создай имидж и стань Звездой
Дмитрий Соин: создай имидж и стань Звездой
Дмитрий Соин: Имидж - все! Не дай себя задвинуть. Видео
Дмитрий Соин: Имидж - все! Не дай себя задвинуть. Видео
comments powered by HyperComments
24 Октября 2017 / Вторник / 19 41
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru