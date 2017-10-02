Дмитрий Соин: профессиональный имидж - это финансы и карьера Общество // Вчера, 15:24 // 95

Важнейшим фактором успешного продвижения по карьерной, финансовой и личной лестнице является профессионально сконструированный имидж. По мнению ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина: "Создание имиджа - это настоящее искусство помноженное на современные технологии".

ИА "ТИРАС" предлагает вниманию аудиозапись и ее текстовую версию с презентацией Дмитрием Соиным курса имиджмейкеров в Европейском институте JUSTO:

Добрый день! С Вами снова ректор Европейского института JUSTO - Дмитрий Соин, и поговорим мы об имидже, а точнее, о курсах имиджеологии, которые открыты на сегодняшний день в стенах нашего Вуза. Имидж – это образ представления. Это то, без чего на сегодняшний день не обходится никто. От политиков до бизнесменов, от общественных деятелей до звезд шоубизнеса.

В сфере имиджа находятся даже представители религиозных организаций. Да-да, церковь тоже занимается своим имиджем. Настоящие квалифицированные специалисты в области построения имиджа всегда востребованы и высокооплачиваемы. К сожалению, по-настоящему профессиональному имиджмейкерству учат не часто.

Дело в том, что имидж – это очень тонкая отрасль и зачастую ее путают с тем, как правильно одеваться, подавать себя, но имидж гораздо глубже, гораздо обширнее. Он создает очень серьезные стратегические перспективы, как для отдельно взятых людей, так и для корпораций, организаций, партий и даже для целых государств.

По-этому, мы приглашаем Вас к нам. Приходите, обучайтесь. Мы не просто учим имиджу, мы даем это как дополнительное образование. Закончив наши курсы имиджмейкерства, Вы получите диплом лицензированного Вуза государственного образца, который можно использовать при прохождении собеседования и устройстве на ту или иную работу. Поверьте, реализовав себя в сфере имиджмейкерства, Вы получите массу удовольствия от креативности этого труда и от того, с какими людьми Вам придется соприкасаться. Эти люди, как правило, из элиты, и, следовательно, Вы попадете в эту же среду. Приходите в Европейский институт JUSTO, занимайтесь, развивайтесь, находите себя.



