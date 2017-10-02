Личность: между успехом и провалом

Вопросы личного успеха и престижа волнуют многомиллионную аудиторию разного возраста, вероисповедания, национальности и социального происхождения. В контексте этого представляет интерес точка зрения мастера личностного роста, ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина.

В частности, Дмитрий Соин предлагает "Формулу успеха", построенную на проверенных маркетинговых, социологических и психологических технологиях:

Итак, что же из себя представляет формула успеха? В первую очередь – это буква "Ц”(Цель). Цель – образ будущего, наполненный конкретикой, предметными вещами. Кем вы себя видите? Либо на госслужбе, либо в бизнесе, либо в какой-то творческой профессии, либо может даже в личной жизни. Когда мы ставим цель, нам гораздо проще сформировать под нее задачи. Выбрать учебу, работу, круг общения, партнеров, инвесторов, друзей, все что угодно. Когда цель поставлена, мы можем перейти к букве "И”( Имидж).

Многие недооценивают этого явления и не понимают его до конца. Для большинства имидж это всего лишь внешний вид человека, но имидж это гораздо более глубокое понятие. Во-первых, имидж это искусственный образ представление, он всегда формируется под цель. Без цели он не может существовать, потому что с помощью имиджа мы докручиваем, дополняем себя под то, чтобы решить конкретные задачи. Также имидж это ваш круг общения, ваше образование, ваши поступки. Имидж это даже то, в какой вы театр ходите, какие фильмы смотрите, за какой спортивный клуб болеете. Семья, религиозность все это имидж. И эта сложная конструкция выстраивается под вашу цель.

"Б” (Брендирование). Мы часто слышим слово бренд. По сути это торговая марка, наполненная некоторым идеологическим смыслом. Возможно вы удивитесь, но помимо торговых марок, есть также люди-бренды. Достаточно назвать имя или фамилию, и мы сразу понимаем о ком идет речь. Будь-то Мадонна, Путин, боксер Валуев и так далее. Это брендированные люди. Практически все знают кто такой Абрамович. Абрамович это мегаолигарх, но мало кто знает, чем владеет этот Абрамович. Потому что его личный бренд даже выше корпоративного. И вот, процесс брендирования заключается в том, что мы конструируем личный бренд и выходим с ним на рынок. Если мы говорим брендированном специалисте в любой отрасли, то это значит, что его услуги стоят на порядок выше, чем у обычного. Вот и вся разница. Приходите к нам, обучайтесь новой формуле успеха и применяйте ее в жизни. До встреч, в Европейском институте JUSTO!



