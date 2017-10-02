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Дмитрий Соин о возможностях Европейского института JUSTO

Общество
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Сегодня, 17:59
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Вопрос о высшем и дополнительном образовании является актуальным и для подростков, и для их родителей, и для взрослых людей. Свою точку зрения по этой проблематике высказал ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
Предлагаем вашему вниманию комментарий педагога и ученого:

"В Европейский институт JUSTO поступает очень много вопросов от студентов, абитуриентов, которые хотели бы закончить те или иные курсы дополнительного образования, а у нас достаточно много такого рода вариантов. Хочу сообщить вам, что в нашем институте функционируют три факультета: юридический, экономический и менеджмент. Каждый из вас может прийти к нам и получить соответствующую профессию. Вы получите не просто диплом, а диплом, за которым стоит мощный педагогический коллектив, в котором представлены яркие фигуры: доктора, профессора, по учебникам которых обучаются студенты и в других вузах РФ. 
Мы находимся на станции метро Войковская и станции МЦК Балтийская. Точный адрес 6-й Новоподмосковный переулок, дом 6. 
Добро пожаловать в наши стены! Смотрите, влюбляйтесь и учитесь! Благодарим за внимание!

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