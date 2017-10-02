Дмитрий Соин о возможностях Европейского института JUSTO
Общество
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Сегодня, 17:59
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Вопрос о высшем и дополнительном образовании является актуальным и для подростков, и для их родителей, и для взрослых людей. Свою точку зрения по этой проблематике высказал ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
Предлагаем вашему вниманию комментарий педагога и ученого:
"В Европейский институт JUSTO поступает очень много вопросов от студентов, абитуриентов, которые хотели бы закончить те или иные курсы дополнительного образования, а у нас достаточно много такого рода вариантов. Хочу сообщить вам, что в нашем институте функционируют три факультета: юридический, экономический и менеджмент. Каждый из вас может прийти к нам и получить соответствующую профессию. Вы получите не просто диплом, а диплом, за которым стоит мощный педагогический коллектив, в котором представлены яркие фигуры: доктора, профессора, по учебникам которых обучаются студенты и в других вузах РФ.
Мы находимся на станции метро Войковская и станции МЦК Балтийская. Точный адрес 6-й Новоподмосковный переулок, дом 6.
Добро пожаловать в наши стены! Смотрите, влюбляйтесь и учитесь! Благодарим за внимание!
Мы находимся на станции метро Войковская и станции МЦК Балтийская. Точный адрес 6-й Новоподмосковный переулок, дом 6.
Добро пожаловать в наши стены! Смотрите, влюбляйтесь и учитесь! Благодарим за внимание!
17 Октября 2017 / Вторник / 21 04
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