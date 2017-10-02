Ева Фридман: мужчина и женщина - как сохранить эйфорию отношений Общество // Сегодня, 14:46 // 3

Отношения между мужчиной и женщиной всегда находятся в эпицентре внимания психологов, социологов, специалистов по межличностным отношениям. Предлагаем вниманию взгляд на их природу психолога и публициста Евы Фридман:

Периодически я консультирую мужчин и женщин на тему отношений. И заметила закономерность. Почему-то и те и другие в какой-то момент - после того как проходит первичная эйфория- а иногда и сразу, используют рыночную модель. Выбирают партнера, как обувь или пальто.

Это удобно, а это круто выглядит. Тут обычно и возникает конфликт - хорошая спортивная обувь не подходит для светских раутов. А на каблуках не удобно гулять. Самые смелые ухитряются приобрести и то и другое, но тогда сталкиваются с другими проблемами. Те, кто слишком долго стоит в шкафу, обычно обижаются) выхода здесь действительно нет. Точнее он есть но не здесь. Дело в том, что человек даже не картина или драгоценный камень. Он меняется и проявляет себя по-разному. Там есть глубина, объем, красота и движение.

Все картина состоит из бесчисленного количества вариантов и оттенков, непостижимых для рационального ума. критерием для принятия решения может быть только то, как я себя чувствую с этим или другим человеком. Хорошо нам или нет. Если хорошо в чем то одном - этим и стоит заниматься вместе. Главное держать фокус внимания в своём сердце, чтобы фиксировать чувства и эмоции. Тогда не будет вопросов. Только ответы.