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Йоги создали идеальную систему образования

Йоги создали идеальную систему образования

Общество
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Вчера, 21:51
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О том почему йоги Индии создали практически идеальную систему воспитания и образования рассуждают авторы программы "Старые йоги зажигают" писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. 
 
По  мнению экспертов Гурукулы позволяли воспитывать, обучать и социализировать молодых людей под началом опытных и проверенных педагогов. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию семнадцатого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000 и +79680280888):

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