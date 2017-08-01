Йоги создали идеальную систему образования
Общество
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Вчера, 21:51
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О том почему йоги Индии создали практически идеальную систему воспитания и образования рассуждают авторы программы "Старые йоги зажигают" писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
По мнению экспертов Гурукулы позволяли воспитывать, обучать и социализировать молодых людей под началом опытных и проверенных педагогов. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию семнадцатого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000 и +79680280888):
09 Августа 2017 / Среда / 03 57
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