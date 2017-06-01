Имидж-маркетинг в Европейском институте JUSTO Общество // Сегодня, 14:00 // 0

Курс имидж-маркетинга в Европейском институте JUSTO признан наиболее эффективным с точки зрения его применения в политике, социальной сфере и бизнесе. Об этом заявил заслуженный деятель образования России, профессор, депутат Госдумы четырех созывов Сергей Бабурин. По его мнению "Имидж-маркетинг уникален тем, что не только формирует саму имиджевую конструкцию, но и продвигает ее на рынке. Причем, как на на социально-политическом, так и на коммерческом".

По мнению, ректора Европейского института JUSTO, социолога Дмитрия Соина: "Специальность имидж-маркетолога - это дорожная карта в элиту. С такой профессией можно найти престижную работу и в корпорациях, и в партиях, и в общественных организациях и на госслужбе. Имидж-маркетологи востребованы везде".







