Имидж-маркетинг в Европейском институте JUSTO
Общество
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Сегодня, 14:00
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Курс имидж-маркетинга в Европейском институте JUSTO признан наиболее эффективным с точки зрения его применения в политике, социальной сфере и бизнесе. Об этом заявил заслуженный деятель образования России, профессор, депутат Госдумы четырех созывов Сергей Бабурин. По его мнению "Имидж-маркетинг уникален тем, что не только формирует саму имиджевую конструкцию, но и продвигает ее на рынке. Причем, как на на социально-политическом, так и на коммерческом".
По мнению, ректора Европейского института JUSTO, социолога Дмитрия Соина: "Специальность имидж-маркетолога - это дорожная карта в элиту. С такой профессией можно найти престижную работу и в корпорациях, и в партиях, и в общественных организациях и на госслужбе. Имидж-маркетологи востребованы везде".
23 Июня 2017 / Пятница / 15 58
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