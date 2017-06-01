Избиение школьницы в Москве вызвало гнев народа Общество // Сегодня, 12:53 // 0







Как сообщает ИА"ТИРАС", 6 июня 2017 года в одном из московских лесопарков группа школьниц напала на свою сверстницу и избила ее. Данное событие вызвало бурю возмущений среди людей. Агентство публикует мнение молодежного политолога и общественного деятеля Валентина Соина, который высказался по данному делу: