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Избиение школьницы в Москве вызвало гнев народа

Избиение школьницы в Москве вызвало гнев народа

Общество
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Сегодня, 12:53
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Как сообщает ИА"ТИРАС", 6 июня 2017 года в одном из московских лесопарков группа школьниц напала на свою сверстницу и избила ее. Данное событие вызвало бурю возмущений среди людей. Агентство публикует мнение молодежного политолога и общественного деятеля Валентина Соина, который высказался по данному делу:
 


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