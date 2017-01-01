Бедность - опасный вызов современной русской цивилизации Общество // Сегодня, 20:28 // 0

ИА "ТИРАС", предлагает программу канала "АННА НЬЮС" посвященную проблеме бедности в России. Ведущая Светлана Руденко совместно с экспертами: ректором Европейского института JUSTO, кандидатом социологических наук Дмитрием Соиным и аналитиком, кандидатом военных наук Анатолием Матвийчуком обсуждают социо-культурные и экономические истоки бедности в России. Общий вывод: бедность удастся преодолеть только в том случае если будет кардинально пересмотрена система распределения благ внутри страны и изменена ментальность самого народа. Дикое расслоение общества на сверх богатых и нищих, а так же пассивность, алкоголизация и депрессия широких слоев населения - являются первопричиной массовой бедности и