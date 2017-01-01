Россияне будут праздновать День войск Национальной гвардии

Как сообщает ИА"ТИРАС", президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о введении в стране нового праздника: "День войск Национальной гвардии". Такой информацией поделилась пресс-служба Кремля.

"В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю: Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта", — говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что ранее в этот день отмечали День внутренних войск МВД.