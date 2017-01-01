Россияне будут праздновать День войск Национальной гвардии
Общество
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Сегодня, 16:27
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Как сообщает ИА"ТИРАС", президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о введении в стране нового праздника: "День войск Национальной гвардии". Такой информацией поделилась пресс-служба Кремля.
"В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю: Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта", — говорится в тексте документа.
Стоит отметить, что ранее в этот день отмечали День внутренних войск МВД.
16 Января 2017 / Понедельник / 19 36
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