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В Москве произошла массовая эвакуация людей с трех вокзалов

В Москве произошла массовая эвакуация людей с трех вокзалов

Общество
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Вчера, 16:01
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Как сообщает ИА"ТИРАС", сегодня в Москве произошла массовая эвакуация людей с трех вокзалов, после того как поступил анонимный звонок сообщающий о взрывных устройствах. В частности, с Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в Москве было эвакуировано около трех тысяч человек.
 
"С Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек", — сказал собеседник агентства. На место ЧП прибыли кинологи, чтобы осмотреть здания вокзалов.
 

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