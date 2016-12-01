В Москве произошла массовая эвакуация людей с трех вокзалов Общество // Вчера, 16:01 // 102

Как сообщает ИА"ТИРАС", сегодня в Москве произошла массовая эвакуация людей с трех вокзалов, после того как поступил анонимный звонок сообщающий о взрывных устройствах. В частности, с Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в Москве было эвакуировано около трех тысяч человек.

"С Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского — 750 человек", — сказал собеседник агентства. На место ЧП прибыли кинологи, чтобы осмотреть здания вокзалов.



