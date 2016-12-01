Сигареты подорожают до 220 рублей Общество // Вчера, 14:34 // 70

Как сообщает ИА"ТИРАС", по информации СМИ, в новом 2017 году сигареты могут подорожать до 220 рублей за пачку. Такой информацией поделилась газета "Известия". В частности, издание ссылается на письмо замглавы ведомства Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину. В нем представитель МВД пишет, что сейчас минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, в ближайшее время ее планируют увеличить до 2123 рублей.