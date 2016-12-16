Талыши примут три государственных языка Общество // 10:22, 16 декабря 2016 // 411

В программе "Без Цензуры!", ее ведущий глава Центра "Новая Доктрина", ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и глава талышской диаспоры, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Исмаил Шабанов подводят итоги года для древнего ираноязычного народа. По мнению гостя студии, талыши готовы к борьбе, мечтают о независимости, а в случае ее обретения примут три государственных языка: талышский, русский и азербайджанский. Подробнее смотрите в полной версии программы: