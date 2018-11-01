Как найти пару и забыть об одиночестве. Сенсационное видео с новым подходом!
Образование
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Вчера, 11:33
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Одиночество - это бич мегаполисов. Только в Москве несколько миллионов человек не могут найти себе пару. Брачные агентства, психологи и специалисты по коммуникациям проявляют бессилие. Что то идет не так. Но реальное решение вопроса уже близко. Новая технология раскрытия личностного потенциала в виде игры уже создана.
ИА "ТИРАС" предлагает сенсационное видео с презентацией игры "Фактор притяжения", в исполнении ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина, в котором раскрываются ее энергетические и коммуникативные преимущества. У мужчин и женщин появляется уникальный шанс найти пару.
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