Как найти пару и забыть об одиночестве. Сенсационное видео с новым подходом! Образование // Вчера, 11:33 // 174

Одиночество - это бич мегаполисов. Только в Москве несколько миллионов человек не могут найти себе пару. Брачные агентства, психологи и специалисты по коммуникациям проявляют бессилие. Что то идет не так. Но реальное решение вопроса уже близко. Новая технология раскрытия личностного потенциала в виде игры уже создана.

ИА "ТИРАС" предлагает сенсационное видео с презентацией игры "Фактор притяжения", в исполнении ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина, в котором раскрываются ее энергетические и коммуникативные преимущества. У мужчин и женщин появляется уникальный шанс найти пару.



