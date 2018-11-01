/
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Как найти пару и забыть об одиночестве. Сенсационное видео с новым подходом!

Как найти пару и забыть об одиночестве. Сенсационное видео с новым подходом!

Образование
//
Вчера, 11:33
//
174
Одиночество - это бич мегаполисов. Только в Москве несколько миллионов человек не могут найти себе пару. Брачные агентства, психологи и специалисты по коммуникациям проявляют бессилие. Что то идет не так. Но реальное решение вопроса уже близко. Новая технология раскрытия личностного потенциала в виде игры уже создана.
 
ИА "ТИРАС" предлагает сенсационное видео с презентацией игры "Фактор притяжения", в исполнении ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина, в котором раскрываются ее энергетические и коммуникативные преимущества. У мужчин и женщин появляется уникальный шанс найти пару. 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Без Цензуры!": опасный крен Русского космоса. Видео!
"Без Цензуры!": опасный крен Русского космоса. Видео!
Соин против Ковтуна: кто командует учениями на Украине. Видео!
Соин против Ковтуна: кто командует учениями на Украине. Видео!
Женщины предпочитают курсы психологов
Женщины предпочитают курсы психологов
Система комментирования SigComments

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru