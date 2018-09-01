Ведущий специалист по санскриту посетил Москву Образование // Сегодня, 17:08 // 0

По информации ИА "ТИРАС", в Москву с просветительской миссией прибыл профессор из Индии, ведущий специалист по санскриту Махешваран Наир. В насыщенном графике индийский гость нашел время для выступления на тему "Санскрит в современном мире" на площадке Европейского института ЮСТО. Как отметил в своем комментарии по данному поводу ректор ВУЗа, профессор Дмитрий Соин отметил следующее:

"Санскрит праязык большинства языков современной Европы. И в этом его объединительная, просветительная и миротворческая миссия. Когда мир стоит на пороге третьей мировой войны очень важно искать общие истоки, которые заставят нас задуматься о том, что сотрудничество и дружба лучше конфликтов и кровопролитий. Изучив санскрит его обладатель легко заговорит на практически любом европейском языке. Поэтому несмотря на свою древность - этот язык устремлен в будущее".

"Я хочу, чтобы в России интеллектуалы обратили внимание и начали изучать санскрит. Этот язык поможет постигнуть огромные исторические, духовные и культурные пласты. Санскрит и русский язык очень близки. И это глубоко символично. Наши народы и страны всегда стремились к сотрудничеству и дружбе", подчеркнул в своем выступлении профессор Махешваран Наир.