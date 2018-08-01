Дмитрий Соин: уровни сознания определяют цели людей Образование // Сегодня, 07:17 // 54

О том, как уровни сознания связаны с целями, которые ставят перед собой люди, в эфире радио "Метрикс" говорит российский ученый и общественный деятель Дмитрий Соин. По его мнению, чем выше уровень развития человека, тем более масштабированные цели он перед собой ставит.

ИА "ТИРАС" предлагает вниманию отрывок выступления профессора Соина и печатную версию этой части интервью:

Дмитрий Соин: "Вот у меня спрашивают, а что же важно для человека? Я говорю, есть два уровня развития сознания. Первый уровень сознания - это сознание в материалистическом мире. И успех в материалистическом мире возможен только в одном случае. Если человек умеет поставить цель. Для этого он должен уметь сформировать свой обращенный в будущее мыслеобраз. Иначе "Образ будущего". Затем этот мыслеобраз ужать до размера цели. То есть предметной, циничной и в этом отношении я всем рекомендую смотреть "Золотого Телёнка". Там Остап Бендер для Шуры Балаганова сформулировал свою цель. Помните: "миллионер, белые штаны, яхта на рейде".

И человек благодаря этому, может понять, куда ему пойти учится, в каком кругу общения ему надо находиться, в каком городе или стране ему жить, что он должен делать, чтобы по этой лестнице к цели двигаться. И здесь очень важно, так же, где то в подсознании понимать, что эта цель может быть промежуточной, можно потерять интерес к цели, но логика в движении будет присутствовать.

Теперь об образовании. Много судеб сломалось на том что люди пошли учиться по совету родителей, друзей, родственников. Просто, потому что перехватил, кто-то на дороге. И как итог, в какой то момент человек неожиданно понимает, что он не там оказался. Ко мне по психологическим вопросам и проблемам иногда приходят на консультацию по просьбе родителей подростки. Очень интересные у них жизненные сюжеты. Вот я пообщался с парнем, которого бросила девушка. Он стал объяснять, что год разница, девушка была старше. Естественно, девушки развиваются быстрее парней . Она в нём хотела увидеть силу, плечо, мощь, а он при этом всячески демонстрировал слабость. Хоть у них был роман со школьных лет, она его в итоге бросила. И когда я у него спросил на каком факультете он учится, он сказал на культурологии. Я ему ответил, что само по себе это интересное направление, но ты, как парень, знаешь сколько получает денег культуролог? Ты знаешь социальное положение, этих людей.





В тебе не видят сильное плечо и в тебе не просматривается мускулинность. Потому что даже сама по себе специальность, культуролог, предполагает, ботаника в очках. К сожалению это так, это стереотипы. Ну есть конечно мощный пласт культурологов. Как я иногда говорю: в своё время им Ницше заповедовал философствовать молотом".