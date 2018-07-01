Признаки мошенничества: как предотвратить обман и манипуляцию
Образование
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Вчера, 20:58
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Практически каждый человек в течении жизни сталкивается с мошенничеством. Это ведет к материальным потерям, стрессам и моральному унижению. При этом существуют простые и надежные способы выведения мошенников на чистую воду. О признаках мошенничества говорит известный ученый, социо-психолог, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.
К ним он относит: сверхвыгодные предложения, заоблачные обещания и гарантии счастья за деньги. Дмитрий Соин - автор курса "Манипуляции - Нет!", в котором подробно описываются различные способы управления сознанием человека вопреки его воле, желанию и реальным интересам. Этот курс помог многим людям избежать мошеннических действий в своем отношении.
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29 Июля 2018 / Воскресенье 01 00
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