Признаки мошенничества: как предотвратить обман и манипуляцию Образование // Вчера, 20:58 // 170

Практически каждый человек в течении жизни сталкивается с мошенничеством. Это ведет к материальным потерям, стрессам и моральному унижению. При этом существуют простые и надежные способы выведения мошенников на чистую воду. О признаках мошенничества говорит известный ученый, социо-психолог, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

К ним он относит: сверхвыгодные предложения, заоблачные обещания и гарантии счастья за деньги. Дмитрий Соин - автор курса "Манипуляции - Нет!", в котором подробно описываются различные способы управления сознанием человека вопреки его воле, желанию и реальным интересам. Этот курс помог многим людям избежать мошеннических действий в своем отношении.

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