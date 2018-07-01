Дмитрий Соин: что происходит с высшим образованием?
Образование
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Сегодня, 08:53
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Высшее образование стало практически поголовным и утратило свой первоначальный статус. При этом до 70% выпускников ВУЗов России не работают по специальности и их дипломы пылятся на полках. В чем причина этого кризиса и есть ли из него выход, беседуют ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин и студенты-журналисты РГГУ.
По мнению Дмитрия Соина: "Высшее образование стало своеобразной эпидемией. Только совсем ленивый человек не имеет хотя бы одного университетского диплома. Но людям это не помогает. Они не понимают, что основа успеха с дипломом или без проистекает из способности правильно поставить личную цель, прописать под нее задачи и двигаться вперед. Все прочее - лишь игры разума не имеющие ничего общего с становлением реальной карьеры".
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы, которая вышла на канале "АННА НЬЮС":
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16 Июля 2018 / Понедельник 23 05
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