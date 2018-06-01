Дмитрий Соин: О семейных и родовых традициях в Российском образовании
Образование
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Вчера, 09:59
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В российском педагогическом и социальном сообществе развивается дискуссия о путях реформирования образования и воспитания. Предлагаются варианты внедрения в школы предметов связанных с религией, семейными ценностями и традиционным жизненным укладом. Свою точку зрения на канале "АННА НЬЮС" излагает педагог, общественный деятель, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.
По мнению Дмитрия Соина: "Любые попытки насытить образование субъективными предметами касающимися нравственности, духовности, традиций будут эффективными только в том случае если Россия определится с государственной идеологией. Причем на конституционном уровне.
Тогда в процесс воспитания и образования будут включены все государственные институты. И самое главное семья. До этого любые попытки ввести в школу предметы религиозного, семейного, традиционалистского формата, конечно заслуживают внимания и уважения, но результата не дадут. Необходима соответствующая государственная политика", подчеркнул профессор Соин.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы на канале "АННА НЬЮС":
16 Июня 2018 / Суббота 17 39
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