Дмитрий Соин: лето - это время для повышения образования
Лето - это время когда можно не только отдохнуть, но и получить дополнительное образование, закончить курсы, пройти профессиональную переподготовку, считает ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. Для этого достаточно подобрать для себя актуальные и при этом комфортные программы: допобразование, курсы, тренинги, индивидуальная подготовка. Об этом ученый-практик говорит в своем видеоблоге. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию печатную версию и видеоролик этого обращения:
"Приветствую вас дорогие друзья! Я хочу сразу сказать, о том что Европейский институт Justo, в моём лице, как ректора высшего учебного заведения предлагает вам потратить лето с пользой для дела, для себя лично . И закончить те или иные образовательные курсы. Речь идёт о специалистах в сфере джиара - это связи с правительственными структурами, лоббирование интересов корпораций, компаний. Это пиар - связи с общественностью, то в чём нуждаются практически все коммерческие, политические структуры, налаживание связей с общественностью: прессконференции , круглые столы, симпозиумы, распространение информации и тд. и тп.
Второй момент, - это то что мы наконец презентовали на серьёзном уровне курс менеджеров социо-психологов . Это менеджер с углублённым знанием психологии и социологии. Весьма востребованная специальность, потому что современный менеджмент, построен во многом на психологических и социальных концепциях.
Также у нас есть великолепное направление, это психология влияния, переговорная практика, то есть мы готовим профессиональных переговорщиков. Переговорщики нужны всем и корпорациям и государственным органам и собственно говоря крупным инвестиционным компаниям. И в этом же пакете идут у нас антикризисные менеджеры, помощники руководителей, консультанты, коуч-психологи. Я приглашаю вас к нам в Европейский институт ЮСТО".
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