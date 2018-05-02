Дмитрий Соин: изучение психологии поможет в бизнесе, карьере и личной жизни
Образование
//
Сегодня, 09:48
//
0
Изучение психологии - важное условие успешности человека. Причем речь идет о таких областях, как личная жизнь, карьера, бизнес и самодостаточность, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.
"Очевидно, что владеющий психологией человек гораздо лучше справится с внутренними переживаниями и стрессами. Он будет более уверен в общении с руководителями, коллегами и подчиненными. Психология позволит провести успешные переговоры, заключить удачную сделку, урегулировать межличностные отношения в семье, с друзьями, с детьми с любимыми людьми. Поэтому в Европейском институте ЮСТО мы разрабатываем новейшие и наиболее эффективные направления в психологии: "Психологию влияния", "Социо-психологию", "Манипулятивную психологию" и ряд других.
Мы расширяем круг экспертов и слушателей, которые могут пройти у нас подготовку. По сути в 21 веке для человека очень важно быть психологом и для себя и для окружающих", подчеркнул Дмитрий Соин.
контакты Европейского института ЮСТО:
ejusto2017@mail.ru
ejusto2017@mail.ru
+79857564514
+74991505000
31 Мая 2018 / Четверг 19 28
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин: Великобритания продолжит информационный натиск на Россию
|415
- Валентин Соин: наша молодежь планирует идти на выборы
|350
- Ибрагим Халил Балаев: необходимо пресечь похищения граждан России
|331
- Дмитрий Соин: Психология влияния - это инструмент управления сознанием человека
|238
- Дмитрий Соин: изучение психологии поможет в бизнесе, карьере и личной жизни
|0