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Дмитрий Соин: изучение психологии поможет в бизнесе, карьере и личной жизни

Дмитрий Соин: изучение психологии поможет в бизнесе, карьере и личной жизни

Образование
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Сегодня, 09:48
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Изучение психологии - важное условие успешности человека. Причем речь идет о таких областях, как личная жизнь, карьера, бизнес и самодостаточность, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.
 
"Очевидно, что владеющий психологией человек гораздо лучше справится с внутренними переживаниями и стрессами. Он будет более уверен в общении с руководителями, коллегами и подчиненными. Психология позволит провести успешные переговоры, заключить удачную сделку, урегулировать межличностные отношения в семье, с друзьями, с детьми с любимыми людьми. Поэтому в Европейском институте ЮСТО мы разрабатываем новейшие и наиболее эффективные направления в психологии: "Психологию влияния", "Социо-психологию", "Манипулятивную психологию" и ряд других.
 
Мы расширяем круг экспертов и слушателей, которые могут пройти у нас подготовку. По сути в 21 веке для человека очень важно быть психологом и для себя и для окружающих", подчеркнул Дмитрий Соин.
 
контакты Европейского института ЮСТО:
ejusto2017@mail.ru
+79857564514
+74991505000

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