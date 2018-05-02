Дмитрий Соин: изучение психологии поможет в бизнесе, карьере и личной жизни Образование // Сегодня, 09:48 // 0

Изучение психологии - важное условие успешности человека. Причем речь идет о таких областях, как личная жизнь, карьера, бизнес и самодостаточность, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.

"Очевидно, что владеющий психологией человек гораздо лучше справится с внутренними переживаниями и стрессами. Он будет более уверен в общении с руководителями, коллегами и подчиненными. Психология позволит провести успешные переговоры, заключить удачную сделку, урегулировать межличностные отношения в семье, с друзьями, с детьми с любимыми людьми. Поэтому в Европейском институте ЮСТО мы разрабатываем новейшие и наиболее эффективные направления в психологии: "Психологию влияния", "Социо-психологию", "Манипулятивную психологию" и ряд других.

Мы расширяем круг экспертов и слушателей, которые могут пройти у нас подготовку. По сути в 21 веке для человека очень важно быть психологом и для себя и для окружающих", подчеркнул Дмитрий Соин.

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