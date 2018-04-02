Комплаенс - эффективная технология формирующая имидж бизнеса Образование // Вчера, 12:48 // 84

Работа над формированием позитивного имиджа фирм и кампаний - важнейшее условие развития успешного бизнеса. В этой связи в Европейском институте JUSTO открыт курс комплаенса - научного метода формирования эффективного образа предприятия.

Как отметил ректор учебного заведения, профессор Дмитрий Соин: "Конкуренция, потребности социума, позиции регулирующих структур, движение технологий, глобализация и транснациональная коммуникация – дают толчок появлению новых профессий. И тут встает вопрос поиска специалистов, которые могли бы соответствовать требованиям рынка.

По сути комплаенс – это контроль за соблюдением требований бизнес-законодательства. В широком смысле – это этичное ведение бизнеса. Комплаенс наделен технологиями позволяющими определять требования современного рынка и соотносить их с целями корпораций.





В Россию комплаенс пришел из Европы и быстро прижился. Имея английское происхождение - Комплаенс (compliance) уже признан официальным термином в русском языке. Первопроходцами комплаенса в России стали кредитные и финансовые институты. Причины - поддержка требований федерального законодательства по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. В настоящее время одним из основных символов комплаенса является антикоррупция в бизнесе.





В контексте этого профессия комплаенс-менеджера является одной из самых быстро растущих и востребованных. Профильные профессионалы высоко ценятся на рынке занятости, вербуются крупными корпорациями и высоко оплачиваются. В России комплаенс-менеджеров очень мало. Они по сути на вес золота.Комплаенс в РФ уже имеет правовую основу и является предметом конкурентной борьбы крупных игроков федерального рынка.Комплаенс - это часть системы корпоративного управления и важный элемент системы управления рисками. С помощью комплаенса корпорации существенно влияют на репутационный ущерб и поддерживают свой имидж".