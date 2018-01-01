Финансовый и статусный прорыв: имиджевая поддержка Образование // Сегодня, 17:53 // 0

Во многих случаях имидж является определяющим фактором в личностном, финансовом и статусном росте человека. О том как профессионально формировать эффективный имидж в видео-формате рассказывает политтехнолог, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

По его мнению: "Создание имиджа - это сложный, кропотливый процесс, в котором используются психологические, социологические, маркетинговые, социальные и иные технологии. Поэтому умение творить свой имидж является величайшим искусством для современного человека ориентированного на личностный рост".



