Финансовый и статусный прорыв: имиджевая поддержка
Образование
//
Сегодня, 17:53
//
0
Во многих случаях имидж является определяющим фактором в личностном, финансовом и статусном росте человека. О том как профессионально формировать эффективный имидж в видео-формате рассказывает политтехнолог, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
По его мнению: "Создание имиджа - это сложный, кропотливый процесс, в котором используются психологические, социологические, маркетинговые, социальные и иные технологии. Поэтому умение творить свой имидж является величайшим искусством для современного человека ориентированного на личностный рост".
15 Января 2018 / Понедельник / 19 03
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Жизнь в Вечности: Россия, Индия и Иран
|456
- Казаки-маги: от характерников Запорожской сечи до Степана Разина
|379
- Человек: между жизнью и смертью
|357
- Как сохранить разум и тело? Технология долголетия. Видео
|341
- В Запорожской области родился ребенок-великан
|304
- Уничтожение Турецкой армией курдов неизбежно
|303
- Константин Белый: Олимпийский позор в компромиссе с МОК
|280
- Йога спасет Россию
|134
- Финансовый и статусный прорыв: имиджевая поддержка
|0