/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Финансовый и статусный прорыв: имиджевая поддержка

Финансовый и статусный прорыв: имиджевая поддержка

Образование
//
Сегодня, 17:53
//
0
Во многих случаях имидж является определяющим фактором в личностном, финансовом и статусном росте человека. О том как профессионально формировать эффективный имидж в видео-формате рассказывает политтехнолог, ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
По его мнению: "Создание имиджа - это сложный, кропотливый процесс, в котором используются психологические, социологические, маркетинговые, социальные и иные технологии. Поэтому умение творить свой имидж является величайшим искусством для современного человека ориентированного на личностный рост". 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин: профессиональный имидж - это финансы и карьера
Дмитрий Соин: создай имидж и стань Звездой
Дмитрий Соин: создай имидж и стань Звездой
Дмитрий Соин: Имидж - все! Не дай себя задвинуть. Видео
Дмитрий Соин: Имидж - все! Не дай себя задвинуть. Видео
comments powered by HyperComments
15 Января 2018 / Понедельник / 19 03
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru