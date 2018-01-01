"Без цензуры!": что ждет культуру и образование России в 2018г. Образование // Вчера, 17:46 // 139

Что ждет образование и культуру России в 2018г. в студии канала АННА НЬЮС обсуждают ведущая Надежда Баранова и эксперт, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

По мнению Дмитрия Соина, положительные изменения в области духовности, культуры, традиции и просвещения в России наступят только тогда, когда это станет частью государственной политики и консолидирует вокруг себя основные силы гражданского общества:



