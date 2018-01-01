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"Без цензуры!": что ждет культуру и образование России в 2018г.

"Без цензуры!": что ждет культуру и образование России в 2018г.

Образование
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Вчера, 17:46
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Что ждет образование и культуру России в 2018г. в студии канала АННА НЬЮС обсуждают ведущая Надежда Баранова и эксперт, ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
По мнению Дмитрия Соина, положительные изменения в области духовности, культуры, традиции и просвещения в России наступят только тогда, когда это станет частью государственной политики и консолидирует вокруг себя основные силы гражданского общества:
 

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