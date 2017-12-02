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Алена Аршинова: многодетным семьям - сертификаты на дополнительное образование

Алена Аршинова: многодетным семьям - сертификаты на дополнительное образование

Образование
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Сегодня, 10:16
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В канун Нового Года, депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия Алена Аршинова посетила с подарками многодетную семью Львовых в Чувашии. В своем комментарии по этому поводу она озвучила интересные инициативы по воспитанию юных граждан Российской Федерации. ИА "ТИРАС", приводит цитату из ее поста в фб:

 

"С радостью в канун Нового года вместе с Дедом Морозом заехали к замечательной семье Львовых. Татьяна и Александр Львовы воспитывают 9 детей: 3 родных и 6 приёмных. Все детки разного возраста: старшая, Юля, учится на 4 курсе факультета искусств ЧГУ, мальчики Миша (8-классник), Миша (1-классник) и Яков – учатся в школе, девочки Даша, Маша и Саша – ходят в детский сад, на 1 курсе факультета менеджмента в ЧГУ образование получает 18-летняя Аня. 


Кроме того, важная часть этой большой семьи: американский кокер-спаниель Купер, пекинес Лиза, домашний кролик, коты Феликс и Варежка.

Дед Мороз подарил подарил всем как раз то, что нужно на каникулах: санки-ватрушки, сладости, мягкие и радиоуправляемые игрушки. Дети очень талантливые, добрые и воспитанные.


Правильно Президент Владимир Путин всегда отмечал значимость многодетных семей. И, важно их поддерживать. Уже писала о поддержанных нами президентских инициативах в виде принятых законов: о ежемесячных выплатах, средней размер которых достигнет 10 тыс.руб. Их будут получать молодые семьи при рождении первого ребенка до достижения малышом 1,5 лет. Продлена программа материнского капитала.


Очень важно, чтобы дополнительное образование было доступно. На многодетные семьи ложатся очень большие расходы: около двух тысяч рублей в месяц уходит на оплату посещения творческого кружка, - и это только на одного ребенка. В пилотном режиме в ряде регионов стартовала программа выдачи сертификатов на дополнительное образование детям. Очень нужна такая программа и в Чувашии. Надеюсь, что получится присоединиться".

 

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