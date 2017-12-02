Алена Аршинова: многодетным семьям - сертификаты на дополнительное образование

В канун Нового Года, депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия Алена Аршинова посетила с подарками многодетную семью Львовых в Чувашии. В своем комментарии по этому поводу она озвучила интересные инициативы по воспитанию юных граждан Российской Федерации. ИА "ТИРАС", приводит цитату из ее поста в фб:

"С радостью в канун Нового года вместе с Дедом Морозом заехали к замечательной семье Львовых. Татьяна и Александр Львовы воспитывают 9 детей: 3 родных и 6 приёмных. Все детки разного возраста: старшая, Юля, учится на 4 курсе факультета искусств ЧГУ, мальчики Миша (8-классник), Миша (1-классник) и Яков – учатся в школе, девочки Даша, Маша и Саша – ходят в детский сад, на 1 курсе факультета менеджмента в ЧГУ образование получает 18-летняя Аня.



Кроме того, важная часть этой большой семьи: американский кокер-спаниель Купер, пекинес Лиза, домашний кролик, коты Феликс и Варежка.