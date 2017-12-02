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Кавказ принял студентов из 20 стран мира

Кавказ принял студентов из 20 стран мира

Образование
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Сегодня, 00:04
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По информации ИА "ТИРАС", президент Ассоциации юридических вузов России, лидер Российского общенародного Союза  Сергей Бабурин и президент благотворительного фонда «РУССАР» Олег Фомин находясь в Майкопе встречались с иностранными студентами.


14 декабря на базе Майкопского государственного технологического университета открылась Всероссийская Ассамблея иностранных студентов. Ее участниками стали более 350 студентов из 20 стран мира: Китай, Бразилия, Иордания, Палестина, Бенин, Чад и другие. "Русская национальная черта: крепить братство народов, солидарность и взаимопомощь, - точно подметил Сергей Бабурин. - В Майкопе, в гостях у адыгов и русских, собрались представители молодежи многих стран Азии и Африки и это символично. Ведь Кавказ один из наиболее многонациональных регионов России".


На лекции перед студентами-юристами, Сергей Николаевич говорил "об острой необходимости Конституционный реформы, которая только и может создать условия для предотвращения народной революции".


Привлечение иностранных студентов - одна из актуальных геополитических задач нынешней России. На Всероссийской Ассамблее в Майкопе вырабатывались механизмы социальной адаптации и решения проблем студентов из других стран, что крайне важно для создания позитивного образа России во всем мире, уверены эксперты международники из Европейского института JUSTO.

 

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