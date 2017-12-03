Есть ли будущее у казачьего образования
Образование
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22:53, 3 декабря 2017
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Казачество, как уникальное социо-культурное и духовное явление всегда привлекало интерес ученых, политиков, религоведов и педагогов России. Одной из самых неизведанных страниц казаков является свойственное только им образование. Эксперты канала "АННА НЬЮС" на площадке программы "Без Цензуры!" в лице основателя казачьей системы просвещения "Клинок" Андрея Полуханоа и ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина обсуждают этот вопрос.
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию вышедшей на канале "Анна Ньюс" программы:
05 Декабря 2017 / Вторник / 08 19