Есть ли будущее у казачьего образования Образование // 22:53, 3 декабря 2017 // 127

Казачество, как уникальное социо-культурное и духовное явление всегда привлекало интерес ученых, политиков, религоведов и педагогов России. Одной из самых неизведанных страниц казаков является свойственное только им образование. Эксперты канала "АННА НЬЮС" на площадке программы "Без Цензуры!" в лице основателя казачьей системы просвещения "Клинок" Андрея Полуханоа и ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина обсуждают этот вопрос.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию вышедшей на канале "Анна Ньюс" программы:



