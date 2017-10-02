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Способ мышления: цель оправдывает средства

Образование
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Сегодня, 18:01
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Образ будущего, постановка цели и определение маршрутов ее достижения в новом выпуске авторской программы "Способ Мышления" на канале "АННА НЬЮС". В нем писатель, художник Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин обсуждают технологию личностного роста и саморазвития человека.
 
В процессе дискуссии удается дать четкое определение понятию и состоянию успешности и успеха:
 

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