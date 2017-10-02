Способ мышления: цель оправдывает средства
Образование
//
Сегодня, 18:01
//
0
Образ будущего, постановка цели и определение маршрутов ее достижения в новом выпуске авторской программы "Способ Мышления" на канале "АННА НЬЮС". В нем писатель, художник Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин обсуждают технологию личностного роста и саморазвития человека.
В процессе дискуссии удается дать четкое определение понятию и состоянию успешности и успеха:
31 Октября 2017 / Вторник / 21 36
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин: пиар - это связи с общественностью. Видео
|394
- Эдемский Сад: выбор мест силы от России до Гималаев
|330
- Сирия: яблоко раздора между Россией и США
|271
- Эдемский Сад: Путешествие в Гималаи и истинная духовность
|241
- Способ мышления и судьба человека
|166
- Американский заговор против ЮНЕСКО и не только
|91
- Способ мышления: цель оправдывает средства
|0