Способ мышления: цель оправдывает средства Образование // Сегодня, 18:01 // 0

Образ будущего, постановка цели и определение маршрутов ее достижения в новом выпуске авторской программы "Способ Мышления" на канале "АННА НЬЮС". В нем писатель, художник Святослав Дубянский и исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин обсуждают технологию личностного роста и саморазвития человека.

В процессе дискуссии удается дать четкое определение понятию и состоянию успешности и успеха:



