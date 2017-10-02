Манипуляция: как защитить свое сознание

Манипулятивные технологии стали повседневностью и реально влияют на принимаемые человеком решения, его приоритеты, стиль жизни, выбор товаров и многое другое. Как правило манипуляция направлена во вред личности. Для желающих разобраться в теории, методике и практике манипуляции Европейский институт JUSTO, открыл спецкурс "Манипуляции - Нет!".

Автор курса, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин так прокомментировал появление нового интеллектуального продукта:



"Сегодня никто не будет отрицать того, что все мы находимся под постоянным манипулятивным воздействием. На нас стремятся оказывать влияние многие участники коммуникации, начиная от государственных органов, корпораций, религиозных организаций, заканчивая друзьями, коллегами, членами наших семей.

Не секрет, что даже в межличностных отношениях мы постоянно пытаемся манипулировать друг другом, чтобы партнер принял то решение, которое выгодно манипулятору. Мы подвергаемся манипуляции на работе. Нами манипулируют работодатели либо работники. Мы подвергаемся манипуляциям при общении с религиозными организациями, которые применяют очень широкий и емкий спектр манипулятивных технологий для того, чтобы заставить нас присоединиться к себе, подчинить свою волю. Ну и самый крупный манипулятор всех времен и народов – это государство, потому что оно заинтересовано в управлении и, следовательно, в манипулировании.

Если вы хотите понять, как это делается, на какие кнопки внутри нашего сознания давят для того, чтобы мы принимали нужные манипуляторам решения, приходите к нам и вы узнаете, что такое обязательства и последовательность, игра на тщеславии и гордыни, узнаете что такое задушить в дружеских объятиях. Это лишь немногие примеры из тех приемов, которые применяются манипуляторами по отношению к нам.

Добро пожаловать в Европейский институт JUSTO, мы ждем вас! Получайте знания, используйте их в жизни!



