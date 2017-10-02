Курс социопсихологии в Европейском институте JUSTO
Образование
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Вчера, 13:04
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В Европейском институте JUSTO продолжают развиваться программы дополнительного образования. Они затрагивают такие направления, как менеджмент, GR, пиар, медиакоммуникации, психологию, социологию и ряд других направлений. Особой популярностью пользуются дисциплины, связанные с психологией влияния и коммуникациями.
В контексте этого особое внимание привлекает курс социо-психологов, который включает в себя знания как из социологии, так и из психологии. По окончанию курса слушатель получиает диплом менеджер-социопсихолог. Как отмечает в своем комментарии ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин : "В настоящее время, рынку, предприятиям, корпорациям и государственным органам требуются специалисты, которые сочетают в себе качества социолога, маркетолога и менеджера и психолога. Наш курс рассчитан на подготовку таких кадров.
Более того, мы включили в него дисциплины, которые позволяют будущему специалисту уверенно чувствовать себя на переговорах любого уровня., выступать в качестве коммуникатора, занимать должности руководителя маркетингого отдела, кадрового подразделения, осуществлять общий менеджмент, консультировать руководителей компаний и корпораций по вопросам, касающихся социопсихологии. Для разработки этого курса были привлечены лучшие специалисты: психологи, маркетологи,социологи и менеджеры. Мы рассчитываем на то, что уже первый выпуск нашего института станет успешным с точки зрения востребованности выпускников на рынке труда.”
17 Октября 2017 / Вторник / 06 21
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