Курс социопсихологии в Европейском институте JUSTO Образование // Вчера, 13:04 // 112

В Европейском институте JUSTO продолжают развиваться программы дополнительного образования. Они затрагивают такие направления, как менеджмент, GR, пиар, медиакоммуникации, психологию, социологию и ряд других направлений. Особой популярностью пользуются дисциплины, связанные с психологией влияния и коммуникациями.

В контексте этого особое внимание привлекает курс социо-психологов, который включает в себя знания как из социологии, так и из психологии. По окончанию курса слушатель получиает диплом менеджер-социопсихолог. Как отмечает в своем комментарии ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин : "В настоящее время, рынку, предприятиям, корпорациям и государственным органам требуются специалисты, которые сочетают в себе качества социолога, маркетолога и менеджера и психолога. Наш курс рассчитан на подготовку таких кадров.