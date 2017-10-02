/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Курс социопсихологии в Европейском институте JUSTO

Курс социопсихологии в Европейском институте JUSTO

Образование
//
Вчера, 13:04
//
112
В Европейском институте JUSTO продолжают развиваться программы дополнительного образования. Они затрагивают такие направления, как менеджмент, GR, пиар, медиакоммуникации, психологию, социологию и ряд других направлений. Особой популярностью пользуются дисциплины, связанные с психологией влияния и коммуникациями.
 
В контексте этого особое внимание привлекает курс социо-психологов, который включает в себя знания как из социологии, так и из психологии. По окончанию курса слушатель получиает диплом менеджер-социопсихолог. Как отмечает в своем комментарии ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин : "В настоящее время, рынку, предприятиям, корпорациям и государственным органам требуются специалисты, которые сочетают в себе качества социолога, маркетолога и менеджера и психолога. Наш курс рассчитан на подготовку таких кадров.
 
Более того, мы включили в него дисциплины, которые позволяют будущему специалисту уверенно чувствовать себя на переговорах любого уровня., выступать в качестве коммуникатора, занимать должности руководителя маркетингого отдела, кадрового подразделения, осуществлять общий менеджмент, консультировать руководителей компаний и корпораций по вопросам, касающихся социопсихологии. Для разработки этого курса были привлечены лучшие специалисты: психологи, маркетологи,социологи и менеджеры. Мы рассчитываем на то, что уже первый выпуск нашего института станет успешным с точки зрения востребованности выпускников на рынке труда.”

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наблюдатели на выборы прошли подготовку в Европейском институте JUSTO
Наблюдатели на выборы прошли подготовку в Европейском институте JUSTO
Курс психологов в Европейском институте JUSTO: ставка на влияние
Курс психологов в Европейском институте JUSTO: ставка на влияние
Знание семейной психологии укрепляет брак
Знание семейной психологии укрепляет брак
comments powered by HyperComments
17 Октября 2017 / Вторник / 06 21
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru