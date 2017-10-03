Дмитрий Соин: почему возможности человека безграничны
Образование
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22:02, 3 октября 2017
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Почему возможности человека безграничны, - говорит основатель Международной школы развития, исследователь возможностей личности, ученый-социолог Дмитрий Соин. Запись сделана в 2013 году, но до сих пор не потеряла своей актуальности.
Дмитрий Соин, утверждает, что саморазвитие есть главная ценность человека. Личность может развиваться до бесконечности задействуя свои психологические, интеллектуальные, энергетические и физические возможности. Горизонты саморазвивающихся людей безграничны. Взяв очередную высоту - они нацеливаются на следующую. В этом и есть главный смысл жизни.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию исторической записи Дмитрия Соина, который сегодня проживает в Москве, возглавляя Европейский институт JUSTO. Исследователь продолжает работать над технологиями самосовершенствования человека:
16 Октября 2017 / Понедельник / 00 22
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