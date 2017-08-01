Старые йоги зажигают: как обрести свое предназначение
Образование
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Сегодня, 15:18
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Чем просвещение отличается от образования и как обрести свое предназначение, рассуждают авторы просветительского сериала "Старые йоги зажигают" - ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский.
Дискуссия затрагивает главные аспекты развития и реализации личности, предостерегает от ошибок связанных с образованием и жизненными целями. Ректор Европейского института JUSTO, профессор и креативный психолог Дмитрий Соин объясняет на научной основе объясняет в чем главный смысл жизни.
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ИА "ТИРАС", предлагает полную версию 20 серии программы "Без Цензуры!". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000; +79680280888):
12 Августа 2017 / Суббота / 22 28
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