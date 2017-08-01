/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Старые йоги зажигают: как обрести свое предназначение

Старые йоги зажигают: как обрести свое предназначение

Образование
//
Сегодня, 15:18
//
0
Чем просвещение отличается от образования и как обрести свое предназначение, рассуждают авторы просветительского сериала "Старые йоги зажигают" - ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский. 
 
Дискуссия затрагивает главные аспекты развития и реализации личности, предостерегает от ошибок связанных с образованием и жизненными целями. Ректор Европейского института JUSTO, профессор и креативный психолог Дмитрий Соин объясняет на научной основе объясняет в чем главный смысл жизни.

ИА "ТИРАС", предлагает полную версию 20 серии программы "Без Цензуры!". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000; +79680280888):

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Йоги создали идеальную систему образования
Йоги создали идеальную систему образования
Старые йоги зажигают: почему атеисты обречены на вымирание
Старые йоги зажигают: почему атеисты обречены на вымирание
Старые йоги за решеткой или битва за духовность
Старые йоги за решеткой или битва за духовность
comments powered by HyperComments
12 Августа 2017 / Суббота / 22 28
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru