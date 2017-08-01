Старые йоги зажигают: как обрести свое предназначение Образование // Сегодня, 15:18 // 0

Чем просвещение отличается от образования и как обрести свое предназначение, рассуждают авторы просветительского сериала "Старые йоги зажигают" - ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский.

Дискуссия затрагивает главные аспекты развития и реализации личности, предостерегает от ошибок связанных с образованием и жизненными целями. Ректор Европейского института JUSTO, профессор и креативный психолог Дмитрий Соин объясняет на научной основе объясняет в чем главный смысл жизни.



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