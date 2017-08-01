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Конвейерное образование губит личность

Конвейерное образование губит личность

Образование
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Вчера, 16:38
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Обезличенность, отсутствие индивидуального подхода, фабричность современного образования не позволяет в ребенке и подростке сформировать личность. Это трагедия эпохи, считают участники программы "Старые йоги зажигают": ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский.
 
Дмитрий Соин отмечает, что "Для спасения ситуации требуется срочная перезагрузка системы. Необходим переход от обезличенного образования к гармоничному просвещению. В этом залог успеха".
 
Святослав Дубянский подчеркнул, что "Успех в современном мире связан с осознанностью действий человека и реализацией его в первую очередь в творчестве и духовном прогрессе. Успех - это не обилие финансов, - это поиск себя".
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию девятнадцатого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор выпуска Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000; +79680280888):


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