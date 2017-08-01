Конвейерное образование губит личность Образование // Вчера, 16:38 // 98

Обезличенность, отсутствие индивидуального подхода, фабричность современного образования не позволяет в ребенке и подростке сформировать личность. Это трагедия эпохи, считают участники программы "Старые йоги зажигают": ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский.

Дмитрий Соин отмечает, что "Для спасения ситуации требуется срочная перезагрузка системы. Необходим переход от обезличенного образования к гармоничному просвещению. В этом залог успеха".

Святослав Дубянский подчеркнул, что "Успех в современном мире связан с осознанностью действий человека и реализацией его в первую очередь в творчестве и духовном прогрессе. Успех - это не обилие финансов, - это поиск себя".

ИА "ТИРАС", предлагает полную версию девятнадцатого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор выпуска Европейский институт JUSTO (тел. для связи +74991505000; +79680280888):







