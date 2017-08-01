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Юридическая клиника Европейского института JUSTO - эффективный соцпроект

Юридическая клиника Европейского института JUSTO - эффективный соцпроект

Образование
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Сегодня, 17:59
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В программе "Без Цензуры!" ее ведущий аналитик, профессор Дмитрий Соин и гости: руководитель Юридической клиники Европейского института JUSTO Роман Устинов с адвокатом Никитой Таранищенко беседуют о социальных правовых проектах. 
 
Эксперты сходятся во мнении, что в условиях экономического кризиса Юридические клиники - реальная помощь малоимущим слоям населения. Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000; +7968028088) оказывает помощь гражданам проживающим в районе ст. метро Войковская. Аналогичную работу проводят и другие ВУЗы располагающие юридическими факультетами:


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