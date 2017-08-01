Юридическая клиника Европейского института JUSTO - эффективный соцпроект Образование // Сегодня, 17:59 // 17

В программе "Без Цензуры!" ее ведущий аналитик, профессор Дмитрий Соин и гости: руководитель Юридической клиники Европейского института JUSTO Роман Устинов с адвокатом Никитой Таранищенко беседуют о социальных правовых проектах.

Эксперты сходятся во мнении, что в условиях экономического кризиса Юридические клиники - реальная помощь малоимущим слоям населения. Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000; +7968028088) оказывает помощь гражданам проживающим в районе ст. метро Войковская. Аналогичную работу проводят и другие ВУЗы располагающие юридическими факультетами:







