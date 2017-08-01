Гурукулы против Оксфорда
Образование
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Какое образование выбрать? Этот вопрос мучает родителей и подростков. Что вообще дает учеба в школах, техникумах и институтах? Насколько необходимы "престижные" дипломы? Об этом в программе "Старые йоги зажигают" рассуждают: ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский.
Их вывод сводится к тому, что в конкуренции традиционного и современного "престижного" образования выигрывает зачастую традиционное. Подробнее об этом в восемнадцатом выпуске "Старых йогов, которые зажигают". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000; +79680280888):
09 Августа 2017 / Среда / 18 46
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