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Гурукулы против Оксфорда

Гурукулы против Оксфорда

Образование
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Сегодня, 11:21
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Какое образование выбрать? Этот вопрос мучает родителей и подростков. Что вообще дает учеба в школах, техникумах и институтах? Насколько необходимы "престижные" дипломы? Об этом в программе "Старые йоги зажигают" рассуждают: ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский.
 
Их вывод сводится к тому, что в конкуренции традиционного и современного "престижного" образования выигрывает зачастую традиционное. Подробнее об этом в восемнадцатом выпуске "Старых йогов, которые зажигают". Информационный спонсор проекта Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000; +79680280888):

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