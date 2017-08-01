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Русские йоги переходят в православие

Русские йоги переходят в православие

Образование
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Вчера, 22:53
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В 12 выпуске просветительского сериала "Старые йоги зажигают", писатель, художник, эзотерик и мастер Крия йоги Святослав Дубянский заявил о намерении перейти в православие. При этом им были сделаны сенсационные заявления о единстве духовных традиций России. В свою очередь ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин полагает, что преодоление религиозных расколов является основой прогресса Российской Федерации.
 
При этом только Традиция, как образ жизни, способна спасти от вымирания русский народ, подчеркивает Дмитрий Соин. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию двенадцатого выпуска "Старые йоги зажигают". Информационным спонсором выпуска выступает Европейский институт JUSTO:
 

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