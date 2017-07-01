Старые йоги зажигают: основы традиционной семьи и брака
Образование
//
Сегодня, 11:40
//
0
Традиционный брак и правильное построение семейных отношений - залог многодетности и роста населения страны. В этом особенно нуждается Россия, где вновь началась естественная убыль населения: смертность превышает рождаемость и данный разрыв увеличивается. В программе "Старые йоги зажигают" ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский дают ответы на эти вопросы.
Они анализируют традиции Руси и Индии, находя много общего в построении брака. Если Индия сохранила свое наследие и превысила миллиардный показатель в населении, то Россия утратив его все сильнее проваливается в демографическую яму. Информационный спонсор программы "Старые йоги зажигают" Европейский институт JUSTO (тел. +74991505000; +74991501003 +79680280888):
30 Июля 2017 / Воскресенье / 17 57
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Политический бандитизм элиты Молдовы угрожает Гагаузии
|392
- Молдо-украинский капкан для Приднестровья
|309
- Старые йоги зажигают: Лев Толстой изучал йога-сутры и Багавад Гиту
|281
- Как сохранить население России
|258
- В Молдове организован сбор подписей против Дмитрия Рогозина
---|224
- Солнечная погода в Москве радует горожан
|211
- Миротворец и правозащитник Эдуард Коваленко по прежнему в застенках Украины
|192
- Старые йоги зажигают: почему вымирает Россия?
|161
- В Москве объявлено штормовое предупреждение
|120
- Бургуджи: в истории с Рогозиным Молдова и Румыния проявили шакальи повадки
|47