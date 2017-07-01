Старые йоги зажигают: основы традиционной семьи и брака Образование // Сегодня, 11:40 // 0

Традиционный брак и правильное построение семейных отношений - залог многодетности и роста населения страны. В этом особенно нуждается Россия, где вновь началась естественная убыль населения: смертность превышает рождаемость и данный разрыв увеличивается. В программе "Старые йоги зажигают" ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский дают ответы на эти вопросы.

Они анализируют традиции Руси и Индии, находя много общего в построении брака. Если Индия сохранила свое наследие и превысила миллиардный показатель в населении, то Россия утратив его все сильнее проваливается в демографическую яму. Информационный спонсор программы "Старые йоги зажигают" Европейский институт JUSTO (тел. +74991505000; +74991501003 +79680280888):



