/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Старые йоги зажигают: основы традиционной семьи и брака

Старые йоги зажигают: основы традиционной семьи и брака

Образование
//
Сегодня, 11:40
//
0
Традиционный брак и правильное построение семейных отношений - залог многодетности и роста населения страны. В этом особенно нуждается Россия, где вновь началась естественная убыль населения: смертность превышает рождаемость и данный разрыв увеличивается. В программе "Старые йоги зажигают" ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский  дают ответы на эти вопросы.
 
Они анализируют традиции Руси и Индии, находя много общего в построении брака. Если Индия сохранила свое наследие и превысила миллиардный показатель в населении, то Россия утратив его все сильнее проваливается в демографическую яму. Информационный спонсор программы "Старые йоги зажигают" Европейский институт JUSTO (тел. +74991505000; +74991501003  +79680280888):

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старые йоги зажигают: почему вымирает Россия?
Старые йоги зажигают: почему вымирает Россия?
Старые йоги за решеткой или битва за духовность
Старые йоги за решеткой или битва за духовность
Старые йоги зажигают: Лев Толстой изучал йога-сутры и Багавад Гиту
Старые йоги зажигают: Лев Толстой изучал йога-сутры и Багавад Гиту
comments powered by HyperComments
30 Июля 2017 / Воскресенье / 17 57
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru