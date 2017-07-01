Старые йоги зажигают: Лев Толстой изучал йога-сутры и Багавад Гиту Образование // Вчера, 22:35 // 47

Лев Толстой и Николай Рерих - великие йоги и мистики России в центре внимания авторов программы "Старые йоги зажигают". Ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский вскрывают тайные истоки русской йоги, ее связи с международными эзотерическими и филантропическими организациями, а так же рассуждают о причинах, по которым великие русские мыслители не всегда получают должную оценку у себя на Родине.

При этом Святослав Дубянский убежден в том, что "Анафема Льву Толстому - это позор с которым невозможно мириться". В этой программе вы так же узнаете какое отношение имеют русские мистики к воспитанию мировой элиты и созданию доллара США в том виде в каком мы его используем сегодня.



