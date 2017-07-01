Студия актерского мастерства будет открыта в Европейском институте JUSTO
Образование
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Сегодня, 14:39
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Занятия в студии будет вести молодой, но уже известный актер, чье имя не разглашается. При этом известно, что он поклонник Школы Михаила Чехова и проходил обучение у культовых мастеров актерского искусства. В ближайшее время по этому поводу будет проведена пресс-конференция.
21 Июля 2017 / Пятница / 23 26
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