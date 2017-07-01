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Студия актерского мастерства будет открыта в Европейском институте JUSTO

Студия актерского мастерства будет открыта в Европейском институте JUSTO

Образование
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Сегодня, 14:39
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Студия актерского мастерства уже в ближайшее время появится в стенах Европейского института JUSTO. Она будет существовать как автономное структурное подразделение и готовить актеров факультативно. Как отметил ректор ВУЗа, профессор Дмитрий Соин, мы не перетягиваем на себя высшее актерское образование, но предоставляем его как услугу в формате дополнительного образования. 

Занятия в студии будет вести молодой, но уже известный актер, чье имя не разглашается. При этом известно, что он поклонник Школы Михаила Чехова и проходил обучение у культовых мастеров актерского искусства. В ближайшее время по этому поводу будет проведена пресс-конференция.

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