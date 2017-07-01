Йога: быть или казаться? Видео Образование // Вчера, 23:55 // 24

Третий выпуск интеллектуально-развивающего сериала "Старые йоги зажигают" посвящен определению того, что же есть на самом деле йога. В чем разница между внешней имитацией принадлежности к сообществу йогов и реальной практикой делающей из человека настоящего йогина или йогиню. Об этом рассуждают авторы проекта: ректор европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник. эзотерик Святослав Дубянский.

Не выпив не грамма алкоголя и отвергнув любые проявления курения либо воскурения эксперты четко расставляют акценты относительно того, что есть йога, чем она отличается от других духовных направлений, как важны упражнения и медитация, насколько, знаменитыми, статусными и богатыми бывают йоги.





И теперь главное - этот тот самый редкий случай, когда практикующие йоги в научно-популярном стиле с элементами здорового юмора объясняют природу такого сложнейшего явления, как медитация или другими словами - остановка мыслей.

ИА "ТИРАС", предлагает полную версию третьей части программы "Старые йоги зажигают". Спонсор выпуска - Европейский институт JUSTO (наши контакты: +79680280888; +74991505000; +74991501003):



