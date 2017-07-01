/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Йога: быть или казаться? Видео

Йога: быть или казаться? Видео

Образование
//
Вчера, 23:55
//
24
Третий выпуск интеллектуально-развивающего сериала "Старые йоги зажигают" посвящен определению того, что же есть на самом деле йога. В чем разница между внешней имитацией принадлежности к сообществу йогов и реальной практикой делающей из человека настоящего йогина или йогиню. Об этом рассуждают авторы проекта: ректор европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник. эзотерик Святослав Дубянский. 
 
Не выпив не грамма алкоголя и отвергнув любые проявления курения либо воскурения эксперты четко расставляют акценты относительно того, что есть йога, чем она отличается от других духовных направлений, как важны упражнения и медитация, насколько, знаменитыми, статусными и богатыми бывают йоги.

И теперь главное - этот тот самый редкий случай, когда практикующие йоги в научно-популярном стиле с элементами здорового юмора объясняют природу такого сложнейшего явления, как медитация или другими словами - остановка мыслей.
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию третьей части программы "Старые йоги зажигают". Спонсор выпуска - Европейский институт JUSTO (наши контакты: +79680280888; +74991505000; +74991501003):

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Старые йоги "зажигают": вегетарианство в духовных традициях человечества
Старые йоги "зажигают": вегетарианство в духовных традициях человечества
Дмитрий Соин и Святослав Дубянский о здоровье нации
Дмитрий Соин и Святослав Дубянский о здоровье нации
Дмитрий Соин и Святослав Дубянский открыли новую программу
Дмитрий Соин и Святослав Дубянский открыли новую программу
comments powered by HyperComments
18 Июля 2017 / Вторник / 07 18
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru