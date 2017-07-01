Астрология: наука и профессия 21 века
Образование
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Астрология притягивает к себе миллионы людей разных возрастов, профессий, статуса, религии и уровня доходов. Существует целая прослойка профессиональных астрологов и государство признает астрологию как вид деятельности. При этом получить полноценное образование по этому направлению в России невозможно.
Существующие школы и академии астрологии не дают дипломов государственного образца, которые признавались бы на официальном уровне. В Европейском институте JUSTO пошли на серьезный эксперимент создав Центр астрологического менеджмента и маркетинга. На его основе будут готовиться первые специалисты. Предлагаем вниманию беседу на эту тему ректора Европейского института JUSTO, исследователя возможностей человека, профессора Дмитрия Соина и директора Центра астрологического менеджмента и маркетинга, основателя Школы современной астрологии Андрея Бухарина.
11 Июля 2017 / Вторник / 04 57
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