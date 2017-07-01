Андрей Бухарин возглавил Центр астрологического менеджмента и маркетинга Образование // Сегодня, 13:33 // 0

По информации ИА "ТИРАС", со ссылкой на пресс-службу Европейского института JUSTO, 6 июля ректор ВУЗа, профессор Дмитрий Соин подписал приказ о создании Центра астрологического менеджмента и маркетинга, а так же о назначении его руководителем известного российского астролога Андрея Бухарина.

Как отметил в своем комментарии господин Бухарин:"Сегодня Астрология превратилась в популярную профессию, а сами астрологи становятся профессионалами своего дела. Мы говорим о том, что в отличии от суеверий астрология - это точная наука, которая позволяет прогнозировать будущее человека, его семейные, финансовые, карьерные, духовные и иные перспективы. Астрология помогает добиваться успеха, правильно выбирать деловых партнеров, определять благоприятные и опасные периоды в жизни. В общем астрология - это инструмент безопасного и успешного продвижения человека".

Со своей стороны ректор Европейского института JUSTO, профессор и исследователь возможностей человека Дмитрий Соин подчеркнул следующее: "Наш институт открыт для самых инновационных систем образования и саморазвития личности. Когда возникла идея Центра, мы изучили потребности общества и приняли решение о его открытии. Примечательно, что астролог - это профессия официально признанная государством. Поэтому менеджмент и маркетинг астрологии - вещи абсолютно адекватные. За короткий период нами были открыты направления и курсы, по таким видам деятельности как политтехнологии, GR и PR, психология влияния, менеджмент, маркетинг и многое другое. Это лучшее свидетельство того, что Европейский институт JUSTO не стоит на месте, а уверенно идет вперед".