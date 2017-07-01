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Русская традиция: загадки, споры, версии

Русская традиция: загадки, споры, версии

Образование
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Сегодня, 16:21
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Русская Традиция является предметом научных исследований и областью политических, религиозных и социо-культурных споров. Прикрываясь борьбой за Традицию некоторые силы в России пытаются организовать давление  на духовное инакомыслие, что конечно же недопустимо в 21 веке. Об этом беседуют ректор европейского института JUSTO, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин и писатель, художник и философ Святослав Дубянский.
 
В ходе общения выясняются уникальные факты и события наглядно иллюстрирующие, что есть настоящая Русская Традиция, которая гораздо древнее и универсальнее, чем имеющиеся сегодня исторические, культурные и религиозные версии. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеозаписи диалога экспертов. Интеллектуальным спонсором программы выступает Европейский институт JUSTO:

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