Русская традиция: загадки, споры, версии Образование // Сегодня, 16:21 // 0

Русская Традиция является предметом научных исследований и областью политических, религиозных и социо-культурных споров. Прикрываясь борьбой за Традицию некоторые силы в России пытаются организовать давление на духовное инакомыслие, что конечно же недопустимо в 21 веке. Об этом беседуют ректор европейского института JUSTO, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин и писатель, художник и философ Святослав Дубянский.

В ходе общения выясняются уникальные факты и события наглядно иллюстрирующие, что есть настоящая Русская Традиция, которая гораздо древнее и универсальнее, чем имеющиеся сегодня исторические, культурные и религиозные версии. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеозаписи диалога экспертов. Интеллектуальным спонсором программы выступает Европейский институт JUSTO:



