Сергей Бабурин вручил диплом профессора Дмитрию Соину Образование // Сегодня, 13:48 // 0

1 июля в Москве президент Международной Славянской Академии, общественный и государственный деятель России Сергей Николаевич Бабурин вручил диплом профессора МСА ректору Европейского института JUSTO, ученому-социологу Дмитрию Юрьевичу Соину.

Ранее в СМИ прошла информация об избрании Дмитрия Соина в состав Международной Славянской Академии в качестве профессора и закреплении его за сектором "Образование".

В своем комментарии по этому поводу Дмитрий Соин отметил следующее: "Россия, все постсоветское пространство остро нуждаются в новых социальных технологиях. Это связано с угрозами стабильности нашего общества, которые инспирируются, как внешними силами, так и контр-элитами внутри страны. Сегодня очевидно, что существующие механизмы-регуляторы социальных процессов уже не работают. Контр-элиты проводят массовые протестные акции в десятках городов РФ. Элиты, которые еще недавно были уверены в своих долгосрочных перспективах, испытывают страх за свое будущее.

Оппоненты России владеют эффективными технологиями "раскачивания ситуации". Это требует реакции выступающих за стабильность сил. В том числе и научных. Нам так же необходимо генерировать еще более концентрированные формы и методы отражения социально-психологического деструктива. Именно этим я и планирую заниматься на площадке МСА и Европейского института JUSTO.

Нами уже разработаны и внедрены такие разработки, как: курсы политтехнологов, курс кандидата в депутаты, практикум психология влияния, курс "Манипуляции - Нет!", курсы специалистов по имиджу, GR и PR. Таким образом, нами проведен большой объем научно-исследовательской и практической работы. Но многое еще предстоит сделать".







