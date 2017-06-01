Дмитрий Соин избран профессором Международной Славянской Академии Образование // Сегодня, 00:56 // 0

По информации ИА "ТИРАС", 29 июня в Москве, на президиуме Международной Славянской Академии, в ее состав в звании профессора избран ректор Европейского института JUSTO, разработчик инновационных развивающих образовательных программ, автор курсов по политтехнологиям, GR и PR менеджменту, а так же ряду других направлений Дмитрий Соин. Решением президиума он прикреплен к образовательной секции МСА.

Как отметил в своем комментарии президент Международной Славянской Академии, доктор права, заслуженный деятель образования России, Сергей Бабурин: "Академия активно развивается и мы включаем в ее состав новых членов - молодых ученых. Это наше будущее. Дмитрий Соин - ученый, общественный деятель и педагог, который десятилетия посвятил делу воспитания и образования молодых приднестровцев и россиян. Он заслужил и членство в МСА и профессорский диплом".

Со своей стороны, профессор Соин подчеркнул следующее: "Членство в авторитетной международной академии для меня честь и большая ответственность. Теперь надо оправдать это звание. Воспринимаю это событие как аванс за будущие образовательные и научные прорывы. Методы обучения в Европейском институте JUSTO идут в ногу со временем, а в чем то даже опережают его. Как ректор и разработчик многих программ могу уверенно сказать о том, что мы должны и можем конкурировать с Европой и США".