/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин избран профессором Международной Славянской Академии

Дмитрий Соин избран профессором Международной Славянской Академии

Образование
//
Сегодня, 00:56
//
0
По информации ИА "ТИРАС", 29 июня в Москве, на президиуме Международной Славянской Академии, в ее состав в звании профессора избран ректор Европейского института JUSTO, разработчик инновационных развивающих образовательных программ, автор курсов по политтехнологиям, GR и PR менеджменту, а так же ряду других направлений  Дмитрий Соин. Решением президиума он прикреплен к образовательной секции МСА. 
 
Как отметил в своем комментарии президент Международной Славянской Академии, доктор права, заслуженный деятель образования России, Сергей Бабурин: "Академия активно развивается и мы включаем в ее состав новых членов - молодых ученых. Это наше будущее. Дмитрий Соин - ученый, общественный деятель и педагог, который десятилетия посвятил делу воспитания и образования молодых приднестровцев и россиян. Он заслужил и членство в МСА и профессорский диплом".
 
Со своей стороны, профессор Соин подчеркнул следующее: "Членство в авторитетной международной академии для меня честь и большая ответственность. Теперь надо оправдать это звание. Воспринимаю это событие как аванс за будущие образовательные и научные прорывы. Методы обучения в Европейском институте JUSTO идут в ногу со временем, а в чем то даже опережают его. Как ректор и разработчик многих программ могу уверенно сказать о том, что мы должны и можем конкурировать с Европой и США". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
В Международном фонде мира ученые обсудили пути развития социума
В Международном фонде мира ученые обсудили пути развития социума
Умер основатель Международной Славянской Академии Наук Борис Искаков
Умер основатель Международной Славянской Академии Наук Борис Искаков
comments powered by HyperComments
30 Июня 2017 / Пятница / 08 02
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru