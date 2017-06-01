В европейском институте JUSTO создадут Центр астрологического менеджмента и маркетинга Образование // Сегодня, 15:32 // 11

Европейский институт JUSTO активно развивает новые образовательные направления, которые востребованы современным обществом. В частности большой интерес вызывает тема астрологии и все что с ней связано. Поэтому в качестве экспериментальной площадки в ВУЗе будет открыт Центр астрологического менеджмента и маркетинга. Руководить им будет известный российский астролог, основатель Школы современной астрологии Андрей Бухарин.





Сегодня в стенах института состоялась встреча ректора и будущего руководителя Центра.

"Для нас это очень интересный образовательный опыт. Дело в том, что в социуме образуются новые масштабированные сферы профессиональной деятельности и выраженного социального интереса. В контексте этого структурирование площадки, на которой можно готовить специалистов, маркетологов и менеджеров для такой отрасли как Астрология очень актуально", отметил в свое комментарии ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.



