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В европейском институте JUSTO создадут Центр астрологического менеджмента и маркетинга

В европейском институте JUSTO создадут Центр астрологического менеджмента и маркетинга

Образование
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Сегодня, 15:32
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Европейский институт JUSTO активно развивает новые образовательные направления, которые востребованы современным обществом. В частности большой интерес вызывает тема астрологии и все что с ней связано. Поэтому в качестве экспериментальной площадки в ВУЗе будет открыт Центр астрологического менеджмента и маркетинга. Руководить им будет известный российский астролог, основатель Школы современной астрологии Андрей Бухарин.

Сегодня в стенах института состоялась встреча ректора и будущего руководителя Центра.
"Для нас это очень интересный образовательный опыт. Дело в том, что в социуме образуются новые масштабированные сферы профессиональной деятельности и выраженного социального интереса. В контексте этого структурирование площадки, на которой можно готовить специалистов, маркетологов и менеджеров для такой отрасли как Астрология очень актуально", отметил в свое комментарии ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
 

 

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