Европейский институт JUSTO предлагает высокий уровень знаний Образование // Вчера, 22:34 // 65

Европейский институт JUSTO становится одним из самых открытых учебных заведений Москвы. По инициативе ректора ВУЗа Дмитрия Соина на площадке Европейского института теперь ежемесячно будут проводиться дни открытых дверей, в ходе которых молодые люди и их родители смогут познакомиться с программами высшего учебного заведения.

"Теперь каждый желающий сможет зайти в Европейский институт JUSTO (почта: ejusto2017@mail.ru и телефон: +79779536065 для связи) , где его примут на высоком уровне, покажут аудитории, познакомят с программами, расскажут о наших преимуществах и специальных проектах.

Сегодня у нас есть лицензии на юридические, экономические специальности, а так же менеджмент. Помимо этого разработаны курсы политтехнологов, кандидатов в депутаты, маркетологов, психологов и по ряду других направлений.

Наши специалисты востребованы органами госуправления, коммерческими структурами, политическими партиями и общественными организациями. Для нас это самый главный критерий качества знаний и правильности курса", подчеркнул в своем комментарии ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.



