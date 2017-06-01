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Европейский институт JUSTO предлагает высокий уровень знаний

Европейский институт JUSTO предлагает высокий уровень знаний

Образование
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Вчера, 22:34
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Европейский институт  JUSTO  становится одним из самых открытых учебных заведений Москвы. По инициативе ректора ВУЗа Дмитрия Соина на площадке Европейского института теперь ежемесячно будут проводиться дни открытых дверей, в ходе которых молодые люди и их родители смогут познакомиться с программами высшего учебного заведения.
 
"Теперь каждый желающий сможет зайти в Европейский институт JUSTO (почта: ejusto2017@mail.ru и телефон: +79779536065 для связи), где его примут на высоком уровне, покажут аудитории, познакомят с программами, расскажут о наших преимуществах и специальных проектах.
 
Сегодня у нас есть лицензии на юридические, экономические специальности, а так же менеджмент. Помимо этого разработаны курсы политтехнологов, кандидатов в депутаты, маркетологов, психологов и по ряду других направлений.
 
Наши специалисты востребованы органами госуправления, коммерческими структурами, политическими партиями и общественными организациями. Для нас это самый главный критерий качества знаний и правильности курса", подчеркнул в своем комментарии ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. 

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